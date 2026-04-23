Kütahya'da kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan tır sürücüsü ağır yaralandı

Yılmaz B. (53) yönetimindeki tır, Kütahya - Afyonkarahisar çevre yolu Germiyan Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle tır şoförü araçta sıkıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı halde kurtarılan sürücü Yılmaz B., sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çevre yolundaki araç trafiği ise kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır