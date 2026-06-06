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Kütahya’da motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’da motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya’da motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Zafer Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet ile elektrikli bisiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Selahattin B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kütahya’da motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı 1

Kütahya’da motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı 2

Kütahya’da motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı 3

Kütahya’da motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı 4

Kütahya’da motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı 5

Kütahya’da motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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