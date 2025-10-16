Kütahya’da tarihi eser operasyonu: Milattan önce 5. yüzyıla ait heykel ele geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Emet ilçesi Kırgıl köyünde bir şahsın ikametinde tarihi eser olduğu bilgisinin alınması üzerine, şahsa ait ikamette yapılan aramada, 1 adet M.Ö. 5. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Asklepios heykeli, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

(İHA)

