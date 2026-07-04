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Kütahya’da yıldırım düşen çatıda yangın çıktı

Kütahya’da yıldırımın isabet ettiği apartmanın çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kütahya’da yıldırım düşen çatıda yangın çıktı

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın ardından çatıda yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya’da yıldırım düşen çatıda yangın çıktı 1

BİNANIN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ

Polis ekipleri apartmanda bulunan vatandaşları kısa sürede tahliye etti. İtfaiye ekibi de merdiven boşluğunu kullanarak çatı katına ulaştı. Ekibin müdahalesi sonucu yangın çevredeki bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Kütahya’da yıldırım düşen çatıda yangın çıktı 2

MAHALLEDE KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Yangının çıktığını gören çevre sakinleri sokağa çıkarken, olay mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Ekiplerin çalışmasını vatandaşlar da merakla takip etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, apartmanın çatı kısmında maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Yıldırım
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