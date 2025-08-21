HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda çıkan yangın söndürüldü

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle yemekhanenin iki ayrı bloğunda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, çıkan yoğun duman şehrin üstünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı, soğutma çalışmalarının ise bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkutan sallantının ardından açıklama geldi! Korkutan sallantının ardından açıklama geldi!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenskiy ile görüşmeye hazırRusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenskiy ile görüşmeye hazır

Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya'daki aslan saldırısından sonra şimdi de ayı saldırısı! Kucağında bebekle dolaşırken...

Antalya'daki aslan saldırısından sonra şimdi de ayı saldırısı! Kucağında bebekle dolaşırken...

Canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını "Eğer..." diyerek açıkladı! “İmamoğlu destekliyor”

Canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını "Eğer..." diyerek açıkladı! “İmamoğlu destekliyor”

Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Ünlü model sağlığı için göğüslerini küçülttü! Aynı elbiseyi giyip before-after yaptı

Ünlü model sağlığı için göğüslerini küçülttü! Aynı elbiseyi giyip before-after yaptı

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.