Kütahya’nın Adranos Çayı kenarında ceset bulundu

Çay kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çay kenarında bulunan şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin kimlik tespit çalışmaları sonucunda hayatını kaybeden kişinin, evli ve bir çocuk babası 39 yaşındaki Kadir Dönmez olduğu belirlendi. Dönmez’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



