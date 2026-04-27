HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kütahya’nın Adranos Çayı kenarında ceset bulundu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Adranos Çayı kenarında vatandaşlar tarafından bulunan ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Çay kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çay kenarında bulunan şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin kimlik tespit çalışmaları sonucunda hayatını kaybeden kişinin, evli ve bir çocuk babası 39 yaşındaki Kadir Dönmez olduğu belirlendi. Dönmez’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Annesinden haber alamadı, evde cansız bedeniyle karşılaştıAnnesinden haber alamadı, evde cansız bedeniyle karşılaştı
Çatı yangınında annenin dikkati faciayı önlediÇatı yangınında annenin dikkati faciayı önledi

Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Yer: Diyarbakır... Baraj kapakları açıldı: 10 ev sulara teslim!

Yer: Diyarbakır... Baraj kapakları açıldı: 10 ev sulara teslim!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Dev otomobil markası satışlarını durduruyor!

Dev otomobil markası satışlarını durduruyor!

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.