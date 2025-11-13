HABER

Kütahya polisi uyuşturucuyla mücadelede kararlılığını sürdürüyor

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, son iki hafta içinde kent merkezi ve ilçelerde toplam 49 operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 83 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gençlerimizin hayallerini yeşertmeye devam edeceğiz. Kütahya’mızın bağımsız geleceği için uyuşturucu ve her türlü suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

