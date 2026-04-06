Kütahya’da iskele çöktü: 2 işçi yaralandı

Kütahya’nın Zafertepe Mahallesi’nde meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir binanın 4’üncü katında dış cephe kaplama çalışması yapan işçilerin bulunduğu iskele henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Yaşanan kazada yaralanan 2 işçi için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler Serdar Eken ve Okan Dinç, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.