Kütahya’da izcilik kampı

Kütahya İl Müftülüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen TİF-Diyanet Kütahya İzcilik Spor Kulübü Kampı, Çamlıca Mesire Alanı’nda devam ediyor.

Yaklaşık 30 izcinin katılımıyla gerçekleşen ve 6 gece 7 gün sürecek kampta, izci oyunları, kişisel gelişim etkinlikleri, cemaatle kılınan namazlar ve manevi değerler eğitimiyle dolu bir program yürütülüyor.

Kampın üçüncü gününde, Din Hizmetleri Şube Müdürü Cemalettin Torun ile İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Abdurrahman Karatekin, genç izcileri ziyaret ederek değerler eğitimi üzerine sunumlar gerçekleştirdi.

Katılımcıların doğayla iç içe bir ortamda hem öğrenip hem eğlendiği kampın, gençlerin kişisel gelişimine ve manevi dünyasına katkı sağlaması hedefleniyor.

