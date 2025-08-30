HABER

Kütahya’da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Tavşanlı-Kütahya kara yolu Şahmelek rampası çıkışında yaşandı. M.A., idaresindeki 43 AGU 216 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan E.K., S.K. ve Ü.A. yaralandı. Yaralılar, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

