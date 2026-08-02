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Kütahya’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kütahya’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 8. kilometresinde bulunan Kayıköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Kütahya yönüne seyir halinde olan M.E. yönetimindeki otomobil ile Kayıköy kavşağından Tavşanlı istikametine dönüş yapmak isteyen O.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak karşı şeride geçti.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Yalçın (79) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan sürücü O.Y. ile Ayşe Yalçın (53), diğer otomobilde yolcu olarak bulunan H.E. ve A.B.E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kütahya’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı 1

Kütahya’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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