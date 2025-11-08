HABER

Kütahya’nın Karaağaç köyünde yaşlılara GPS takip cihazı

Kütahya’nın Karaağaç köyünde 2 yaşlı vatandaşa GPS takip cihazı takıldı.

Kütahya’nın Karaağaç köyünde yaşlılara GPS takip cihazı

Kütahya’nın Karaağaç köyünde 2 yaşlı vatandaşa GPS takip cihazı takıldı. Karaağaç köyünde geçtiğimiz haftalarda kuşburnu toplamak için ormana giden 87 yaşındaki Hatice Coşkun, kaybolduktan 20 saat sonra sağ olarak bulunmuştu. Olayın ardından köy muhtarlığı, benzer durumların yaşanmaması için örnek bir uygulamaya imza attı.

Karaağaç Köyü Muhtarı Mehmet Erol, köyde yaşayan 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlara GPS takip cihazı hediye etmeye başladı. Uygulama sayesinde köyde yaşayan yaşlı bireylerin muhtemel kaybolma vakalarında anında bulunabilmesi hedefleniyor.

Muhtar Erol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık yaşlılarımızın ve çocuklarımızın güvenliği elimizin altında olacak. Aileler, sevdiklerinin nerede olduğunu kolayca takip edebilecek. Amacımız hem güvenliği hem huzuru sağlamak" dedi.Kaynak: İHA

Kütahya
