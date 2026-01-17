HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kütahyaspor taraftarı, kazada yaralı sürücünün yardımına koştu

Manisa Turgutlu'da ters yönden ilerleyerek yolun karşısına geçmeye çalışan kiremit yüklü bir traktörün otomobille çarpışması sonucu, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Şiddetli çarpışma nedeniyle her iki araçta da ağır hasar oluştu. Kaza anında Karşıyaka deplasmanına gitmek üzere yolda olan Kütahyaspor taraftarları, yaralı sürücünün yardımına koştu.

Kütahyaspor taraftarı, kazada yaralı sürücünün yardımına koştu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ters yönden ilerleyerek yolun karşısına geçmeye çalışan kiremit yüklü bir traktörün otomobille çarpışması sonucu, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Şiddetli çarpışma nedeniyle her iki araçta da ağır hasar oluştu.

Kütahyaspor taraftarı, kazada yaralı sürücünün yardımına koştu 1

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, sürücünün kurtarılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yürütülen titiz müdahale sonucu araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kütahyaspor taraftarı, kazada yaralı sürücünün yardımına koştu 2

KÜTAHYASPOR TARAFTARINDAN BÜYÜK DUYARLILIK

Kaza anında Karşıyaka deplasmanına gitmek üzere yolda olan Kütahyaspor taraftarları, olay yerine denk gelerek büyük bir duyarlılık örneği sergiledi. Taraftarlar, kazayı görür görmez araçlarını durdurup yaralı sürücünün yardımına koştu. Ekipler gelene kadar olay yerinde güvenlik önlemleri alınmasına destek olan Kütahyaspor sevdalıları, yaralının sakinleştirilmesi ve çevredeki trafiğin kontrollü şekilde yönlendirilmesine de katkı sağladı.

Kütahyaspor taraftarı, kazada yaralı sürücünün yardımına koştu 3

Araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti3. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da acı olay! Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldüİstanbul'da acı olay! Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kütahya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış

Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.