Kutsal topraklara dualarla uğurlandılar

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde umre yolcuları, kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Kutsal topraklara dualarla uğurlandılar

Mudurnu İlçe Müftülüğü öncülüğünde düzenlenen programla umre ziyaretine gidecek vatandaşlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Mudurnu İlçe Müftüsü Mücaahid Dural, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu kapsamında umre ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için düzenlenen uğurlama merasimine katıldı.

Kutsal topraklara dualarla uğurlandılar 1

KUTSAL TOPRAKLARA YOLCULUK BAŞLADI

Beş Kavaklar Camii Müezzin Kayyımı Ömer Tanrıkulu rehberliğinde gerçekleşen programda, Yıldırım Beyazıt Camii müezzinleri Eyüp Acar ve Nusret Tanrıkulu, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okudu. Programın sonunda umre yolcuları, Müftü Mücaahid Dural'ın yaptığı dua eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

