Kuvvetli yağış geliyor... Bakan Çiftçi duyurdu: 30 ilde alarm verildi!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiftçi, özellikle turuncu ve sarı kodlu meteorolojik uyarı verilen bölgelerde olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Bakan Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün değerlendirmelerine göre, 29 Ekim Perşembe günü ülkemizin çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerimizde sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz hâlinde olunması büyük önem taşıyor.

AFAD’ımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızla muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri alıyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD’ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum. Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

26 İLE SARI, 4 İLE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de bugün için Adana, Antalya, Mersin ve Muğla'ya "turuncu", İstanbul ile İzmir'in de aralarında olduğu 26 il için "sarı" kodlu yağış uyarısı yaptı.

MGM'nin uyarı haritasına göre, İstanbul'un tüm ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul'un yanı sıra Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kocaeli, Malatya, Muş, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye için de "sarı" kodlu uyarı verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır