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Kuyumcuyu soyup 3 gün AVM'nin havalandırma boşluğunda saklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Tadilatı görünce karar vermiş

05.02.2025 16:48
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Adana'daki bir alışveriş merkezinde yaşanan film gibi soygun ve kaçış olayının detayları ortaya çıktı. AVM'deki kuyumcu dükkanından çıkıp havalandırma boşluğuna saklanan ve 3 gün sonra yakalanan Felit B.'nin (42) ifadesinde, olay günü alışveriş merkezinde gezerken kuyumcunun bitişiğindeki iş yerinde tadilat olduğunu görünce soyguna karar verdiğini, eve gidip tanınmamak için yanına kıyafetler alıp tekrar geri döndüğünü söylediği belirtildi.

Kuyumcuyu soyup 3 gün AVM'nin havalandırma boşluğunda saklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Tadilatı görünce karar vermiş

Olay, 2 Şubat saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Felit B., soygun için kapalı olan alışveriş merkezindeki kuyumcuya girdi. Alarm çalınca Ferit B., kaçtı. Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüphelinin, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldığı iddia edildi.

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Kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri ile AFAD ve özel güvenlik görevlilerinin alışveriş merkezinde yaptığı aramalarda şüpheli bulunamadı.

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KAMERA KAYDINA YAKALANDI

Havalandırma boşluğunda gizlenen Felit B., buraya konumlandırılan güvenlik kamerasına yakalandı ancak hızlı bir şekilde konumunu değiştirdi. Şüphelinin çöplerdeki yemekleri yediği belirlendi.

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Dün akşam alışveriş merkezi kapalıyken tavandan zemine atlayıp kaçmaya çalışan Felit B.’yi gören temizlik görevlisi çığlık atıp yardım istedi. Bunun üzerine polis ve güvenlik görevlileri peşine düştükleri Felit B.'yi yakaladı. Bölgede inceleme yapan polis, şüphelinin çaldığı öne sürülen altın ve paraya rastlamadı.

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Kuyumcu, dün yaptıkları sayımda altın ve paraların eksik olmadığı gerekçesiyle şikayetini geri çekti, ancak iş yerine verilen maddi hasar nedeniyle şikayetçi oldu. Önce hastaneye, tedavisinin ardından da emniyete götürülen, susuz ve gıdasız kaldığı belirlenen şüphelinin, üzerinde 'bitti, tamamlandı' anlamına gelen İngilizce ‘done’ yazan tişört giydiği görüldü.

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BİTİŞİKTEKİ TADİLATI GÖRÜNCE KARAR VERMİŞ

Emniyette sorguya alınan Felit B., alışveriş merkezinde gezerken kuyumcunun bitişiğindeki iş yerinde tadilat olduğunu görünce soyguna karar verdiğini, tanınmamak için eve gidip kapüşonlu kıyafet giyip, maske taktıktan sonra geri döndüğünü söyledi.

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Tadilat yapılan iş yerine girip merdivenle havalandırma boşluğuna çıkarak alışveriş merkezinin kapanması için 5 saat beklediği tespit edilen Felit B.’nin, kuyumcunun duvarını kırarak içeri girdiği, altın ve paraları çalmak isterken alarmın devreye girmesiyle de tekrar tadilat yapılan iş yerine geçip merdivenle havalandırma boşluğuna saklandığı anlaşıldı.

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Tanınmamak için yanında taşıdığı çantadaki kıyafetlerle üzerini değiştirdiği bildirilen şüphelinin uzun süre boşlukta saklandığı, dün akşam da alışveriş merkezi kapalıyken tavandan zemine atlayıp çıkış yapmak üzereyken kendisini fark eden temizlik görevlisinin çığlık atmasıyla kaçtığı ve polisin takibi sonucu yakalandığı belirtildi.

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Felit B.'nin bu süreçte cep telefonunun camının kırık olması nedeniyle de haberleri takip edemediği aktarıldı. Ayrıca, Felit B.'nin kaçmaya çalışırken bir acil çıkış kapısını zorladığı ancak kilitli olduğunu fark edince tekrar havalandırma boşluğuna girmesi ve dün de tavandan zemine atlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hırsızlık suçundan kaydı bulunan Felit B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana soygun AVM
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