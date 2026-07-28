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Kuzey Irak'ın Erbil kentinde ABD konsolosluğuna saldırı: 7'den fazla patlama oldu

İran güçleri, Irak'ın Erbil kentinde bulunan ABD konsolosluğuna saldırı düzenledi. İran basını, Erbil'de 7'den fazla patlamanın gerçekleştiğini duyurdu. Saldırıda ABD konsolosluğuyla birlikte İran karşıtı grupların da hedef alındığı bildirildi.

Kuzey Irak'ın Erbil kentinde ABD konsolosluğuna saldırı: 7'den fazla patlama oldu
Mustafa Fidan

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar bölge ülkelerini etkilemeye devam ediyor. ABD'nin İran'ın çeşitli kentlerini hedef alan saldırılarına İran bölge ülkelerde yer alan ABD unsurlarına yaptığı saldırılarla karşılık veriyor.

Kuzey Irak ın Erbil kentinde ABD konsolosluğuna saldırı: 7 den fazla patlama oldu 1

İRAN GÜÇLERİ ERBİL'DEKİ ABD KONSOLOSLUĞUNU HEDEF ALDI

Irak'ın Erbil kentinde bulunan ABD konsolosluğuna İran güçleri tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi. İran basını, Erbil'de 7'den fazla patlama olduğunu duyurdu.

Kuzey Irak ın Erbil kentinde ABD konsolosluğuna saldırı: 7 den fazla patlama oldu 2(Erbil'deki ABD Konsolosluğu)

İRAN BASINI: "7'DEN FAZLA PATLAMA OLDU"

Tahran yönetiminin Erbil'deki ABD konsolosluğunu hedef alan saldırılarında, İran karşıtı grupların vurulduğu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İran Erbil abd saldırı
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