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Kuzey Kore lideri Kim: "Rusya'ya asker göndermemiz 'meşru' bir şey"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin Rusya'ya asker göndermesinin "meşru" bir adım olduğunu belirterek, bunun Moskova ile imzalanan karşılıklı savunma anlaşması çerçevesinde egemen bir hak olduğunu söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim: "Rusya'ya asker göndermemiz 'meşru' bir şey"

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, dün, Pyongyang'daki Rusya Büyükelçiliği'nde Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının 80. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "9 Mayıs Zafer Günü" kutlamaları sırasında konuştu.

Kim, geçen yıl Rusya ile imzalanan karşılıklı savunma anlaşması dolayısıyla Rusya'nın yanında savaşmaları için Kuzey Kore askerlerinin gönderilmesi emrini verdiğini vurgulayarak, "Bu savaşa katılımımız meşrudur ve egemenlik haklarımız çerçevesindedir." ifadesini kullandı.

"KUZEY KORE’NİN ASKERİ GÜCÜNÜ KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİM"

Ukrayna’nın Rus topraklarını ihlal ettiğini öne süren Kim, "Eğer ABD ve onun uyduları Rusya’ya karşı yeni bir saldırıya kalkışırsa, Kuzey Kore’nin askeri gücünü kullanmaktan çekinmeyeceğim." dedi.

Kim, Ukrayna’yı "nükleer bir gücün topraklarına saldıran kukla devlet", Güney Kore'yi ise "ABD’nin en sadık uşağı” olarak niteleyerek, Seul'deki ABD birliklerinin de giderek "daha pervasız" hale geleceğini iddia etti.

MOSKOVA-PYONGYANG İLİŞKİLERİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bunlardan 600 kadarının öldüğünü 4 bin civarında askerin yaralandığını açıklamıştı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Asker Kuzey Kore Rusya
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