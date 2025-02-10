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Kuzey Kore'nin ABD ve Batı'ya 'nükleer resti' sonrası çarpıcı gelişme! Kim'den çok sert tehditler

10.02.2025 10:04
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ABD'de ikinci kez göreve gelen ve göreve gelir gelmez birçok dobra çıkışıyla gündem olan Trump, Japon Başbakan Shigeru Ishiba ile görüşmüştü. Görüşme sonrası Kuzey Kore cephesinden çarpıcı bir 'nükleer silah resti' çekilmişti. Kuzey Kore cephesinden bu sefer de ABD ile Güney Kore'yi kapsayan sert mesajlar ve gözdağı geldi. Gerginliğin ABD ve Güney Kore yüzünden tırmandığını savunan Kuzey Kore cephesinden iki ülkeye tehditler savruldu.

Kuzey Kore'nin ABD ve Batı'ya 'nükleer resti' sonrası çarpıcı gelişme! Kim'den çok sert tehditler

ABD’de 20 Ocak’ta yönetimi devralan Donald Trump’ın Kuzey Kore politikası merak konusu olmayı sürdürürken Pyongyang yönetimi ABD ve Güney Kore’ye gözdağı verdi. Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore’nin Ocak ayı süresince Kore Yarımadası ve çevresinde askeri tatbikatlar yaptığı hatırlatılarak, "Ülkemizi hedef alan savaş tatbikatları yeni yılın ilk ayının son gününe kadar neredeyse her gün sahnelendi. Bu, ABD ve Güney Kore’nin ülkemize karşı yaptığı benzeri görülmemiş askeri manevraları bu yıl da sürdüreceğini gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

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"İSTENMEYEN SONUÇLARA YOL AÇACAKTIR"

İsim vermeden Güney Kore’deki sıkıyönetim krizine atıfta bulunulan açıklamada, "Gözden kaçırılmaması gereken husus, bu tür savaş oyunlarının siyasi durumun karışık olduğu ve horoz dövüşü gibi şiddetli bir iktidar mücadelesinin yaşandığı kanunsuz topraklarda sahneleniyor olmasıdır" denildi. ABD ve Güney Kore’nin yılın başından bu yana sorumsuz eylemler ile bölgesel gerginliği tırmandırdığını savunulan açıklamada, "Düşmanca ve maceracı eylemler yalnızca istenmeyen sonuçlara yol açacaktır" uyarısında bulunuldu.

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TRUMP'IN KUZEY KORE İLE DİPLOMASİYE DÖNECEĞİ KONUŞULUYORDU

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile "tekrar temasa geçeceğini" söyleyerek Pyongyang ile diplomasiye dönüş sinyali vermişti. İlk başkanlığı döneminde yaptıkları görüşmeleri hatırlatan ve Kim’i "akıllı bir adam" olarak niteleyen Trump, "Daha önce onunla iyi anlaştım ve Kuzey Kore sorununu çözdüm" ifadelerini kullanmıştı. Trump, ayrıca Kuzey Kore’yi "nükleer güç" olarak tanımlanmıştı.

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KIM'DEN NÜKLEER SİLAH RESİ!

Trump’ın Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşme sonrasında yayınlanan ortak açıklamada ise, "Liderler, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik kararlılıklarını yineledi" ifadelerine yer verilmişti. Son olarak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’dan "Nükleer silahlarımız reklam aracı ya da birkaç kuruşluk pazarlık konusu değil, bölgesel barışı tehdit etme girişimlerini engelleyecek vazgeçilmez bir gerçek savaş gücüdür" açıklaması gelmişti.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Japonya Kuzey Kore Kim Jong-un abd trump
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