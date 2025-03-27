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Kuzey Kore - Rusya arasındaki askeri işbirliği ile ilgili flaş iddia

27.03.2025 09:32
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Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Ocak ve Şubat aylarında Rusya'ya en az 3 bin asker daha gönderdiğinin değerlendirildiğini açıkladı.

Kuzey Kore - Rusya arasındaki askeri işbirliği ile ilgili flaş iddia

Kuzey Kore’nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Güney Kore ordusundan konuyla ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang'ın Moskova’ya ilk etapta yaklaşık 11 bin asker gönderdiği hatırlatılarak bu askerlerden 4 bininin öldüğü ya da yaralandığı aktarıldı. Kuzey Kore’nin bu yıl Rusya'ya ek asker konuşlandırdığı belirtilen açıklamada, "Ocak ve Şubat ayları arasında takviye olarak 3 bin askerin daha gönderildiği değerlendiriliyor" denildi. Kuzey Kore’nin Rusya'ya füze, mühimmat ve topçu teçhizatı tedarik etmeyi de sürdüğü kaydedilirken, bunların arasında önemli miktarda kısa menzilli balistik füze ve yaklaşık 220 adet 170 milimetrelik kundak motorlu topçu sistemi ile 240 mm roketatar bulunduğunu belirtildi.

GÜNEY KORE ORDUSU 'EK KONUŞLANDIRMA' HAZIRLIĞINI DUYURMUŞTU

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan geçtiğimiz Ocak ayında yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya’ya asker göndermesinin üzerinden yaklaşık 4 ay geçtiği hatırlatılarak, "Kuzey Kore’nin, yaşanan çok sayıda can kaybı ve verilen esirlerin ardından yeni önlemler alma ve ek askeri personel konuşlandırma hazırlıklarını hızlandırdığı değerlendirilmektedir" denilmişti.
Kuzey Kore Rusya’ya asker göndermişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz Haziran ayında Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Putin, birçok alanda karşılıklı işbirliğini öngören anlaşmanın "taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içerdiğini" açıklamıştı. Putin, "Rusya, imzalanan bu anlaşma uyarınca Kuzey Kore ile askeri-teknik işbirliğini göz ardı etmemektedir" ifadelerini kullanmıştı. Gelişmelerin ardından Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker gönderdiği ortaya çıkmıştı.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Asker Güney Kore Kuzey Kore Rusya
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