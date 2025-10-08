HABER

Kuzey Koreli hackerlardan 2025'te rekor düzeyde soygun! Dikkat çeken 'nükleer' detayı

Kuzey Koreli hackerlar 2025’te 2 milyar dolardan fazla kripto para çalarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Önceki rekor, Kuzey Kore’nin 1,35 milyar dolar çaldığı 2022 yılına aitti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2017–2023 arasında Kuzey Kore’nin 3 milyar dolar değerinde kripto para çaldığını belirtirken, 'nükleer' detayı ise dikkat çekti.

Enes Çırtlık

Kripto para dünyası bu yıl siber saldırıların gölgesinde kaldı. Dijital varlık piyasası hızla büyürken, hacker grupları, milyonlarca dolarlık dijital servetleri hedef alarak finans dünyasında tehdit oluşturdu. Kuzey Kore hükümeti adına çalışan bilgisayar korsanları ise 2025’te rekor kırdı.

KUZEY KORELİ HACKERLAR 2025’TE 2 MİLYAR DOLARDAN FAZLA KRİPTO PARA ÇALDI

Araştırmacılara göre, Kuzey Kore hükümeti adına çalışan bilgisayar korsanları, yalnızca bu yıl içinde 2 milyar dolardan fazla kripto para çaldı.

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Blockchain analiz şirketi Elliptic tarafından yayınlanan yayımlanan blog yazısında, bu miktarın “şimdiye kadarki en yüksek yıllık toplam” (rekor) olduğunu ve halen yılın bitmesine üç ay varken 30’dan fazla hack vakasına dayandığı belirtildi.

Kuzey Koreli hackerlardan 2025 te rekor düzeyde soygun! Dikkat çeken nükleer detayı 1

Önceki rekor, Kuzey Kore’nin 1,35 milyar dolar çaldığı 2022 yılına aitti. Şirketin verilerine göre, 2017’den bu yana Kuzey Kore rejiminin ele geçirdiği toplam kripto miktarı en az 6 milyar dolar. Ancak bu rakamın “muhtemelen eksik tahmin edildiği” vurgulanıyor.

YENİ HEDEF: VARLIKLI YATIRIMCILAR

Şirket, Kuzey Koreli hackerların ana hedefinin hâlâ kripto borsaları olduğunu, ancak artık yüksek gelirli bireylere de yönelmeye başladıklarını belirtiyor.

Rapor, 2025’teki saldırıların büyük bölümünün artık sosyal mühendislik teknikleriyle gerçekleştirildiğini, yani hackerların insanları kandırarak cüzdanlarına erişim sağladığını ortaya koydu. Bu durum, geçmişteki teknik açıkların kullanıldığı saldırılardan farklı olarak, kripto güvenliğinin zayıf noktasının artık insan faktörü olduğunu gösteriyor.

ÇALINAN KRİPTO NÜKLEER PROGRAMA GİDİYOR

Tahminler, diğer kurumların verileriyle de örtüşüyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, geçtiğimiz yıl yayımladığı raporda, 2017–2023 arasında Kuzey Kore’nin 3 milyar dolar değerinde kripto para çaldığını belirtmişti.

Şirketin verilerine göre bu yılki 2 milyar dolar ve 2024’teki 742,8 milyon dolar eklendiğinde, toplam miktar yaklaşık 6 milyar dolara ulaşıyor.

Kuzey Koreli hackerlardan 2025 te rekor düzeyde soygun! Dikkat çeken nükleer detayı 2

Japonya, Güney Kore ve ABD hükümetleri de Kuzey Koreli hackerların 2024 yılında 659 milyon dolar çaldığını açıklamıştı.

BM, Kim Jong-Un yönetiminin bu kripto gelirlerini ülkenin nükleer silah programını finanse etmek için kullandığını değerlendiriyor.

Bu yılki rekor seviyeye, büyük ölçüde kripto borsası Bybit’ten çalınan 1,4 milyar doların neden olduğu söyleniyor. Bu saldırı, FBI ve birçok blockchain izleme şirketi tarafından Kuzey Kore’ye atfedilmişti.

Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Kuzey Kore Kripto para hacker siber güvenlik
