Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza : 2 ölü, 5 yaralı

Kaza 21.00 sıralarında Sevindikli mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Furkan U.'nun (23) kullandığı otomobil, aynı istikametteki bir araçla çarpıştı. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Araçlar kullanılmaz hale gelirken Serpil A. (42) ile Sudenur B. (26) hayatını kaybetti. Bünyamin M. (36), 3 yaşındaki Umay Mira Ö., sürücü Kerim A., Furkan U. ve yanında bulunan Nilüfer U. (50) kazadan yaralı kurtuldu. Kaza sebebiyle ulaşımda aksamalar da yaşandı. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)