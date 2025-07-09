HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Devrilen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın şarampole devrildi. Feci kazada tırda sıkışan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Devrilen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti

Koltuk döşeme malzemesi taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir tır, Sancaktepe ilçesi sınırlarındaki Paşaköy kavşağında bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu nda feci kaza! Devrilen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti 1

Kazada şoför ile yanındaki yolcu tırda sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan kişileri çıkarmak için çalışma başlattı.

Kuzey Marmara Otoyolu nda feci kaza! Devrilen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti 2

Sıkıştıkları yerden çıkarılan şoför ile yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, incelemelerin ardından morga götürüldü. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 4 yaralıOtomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
CHP Genel Başkanı Özel "Hodri meydan" diyerek duyurdu! "Biz kanun teklifimizi 9 Mayıs'ta vermiştik"CHP Genel Başkanı Özel "Hodri meydan" diyerek duyurdu! "Biz kanun teklifimizi 9 Mayıs'ta vermiştik"

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kuzey Marmara Otoyolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kandilli Rasathanesi uyardı: Marmara'ya etki edecek!

Kandilli Rasathanesi uyardı: Marmara'ya etki edecek!

Hatay'da su sıkıntısı: "50-60 günlük suyumuz kaldı"

Hatay'da su sıkıntısı: "50-60 günlük suyumuz kaldı"

Ünlü teknik adam 1 yıl hapis cezası aldı!

Ünlü teknik adam 1 yıl hapis cezası aldı!

Beşiktaş Türk futbol tarihi rekorunu kırıyor!

Beşiktaş Türk futbol tarihi rekorunu kırıyor!

Minguzzi’nin ailesinin tehdit edildiği davada karar açıklandı

Minguzzi’nin ailesinin tehdit edildiği davada karar açıklandı

Tek şarjla en uzun yolculuk rekoru kırıldı!

Tek şarjla en uzun yolculuk rekoru kırıldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.