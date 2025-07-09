Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Devrilen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti

Koltuk döşeme malzemesi taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir tır, Sancaktepe ilçesi sınırlarındaki Paşaköy kavşağında bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kazada şoför ile yanındaki yolcu tırda sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan kişileri çıkarmak için çalışma başlattı.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan şoför ile yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, incelemelerin ardından morga götürüldü. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır