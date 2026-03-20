HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda minibüs takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

İçerik devam ediyor

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı minibüsün bariyerlere çarparak takla attığı kazada bir yolcu hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor.

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bariyerlere çarparak takla attı.

MİNİBÜS BARİYERLERE ÇARPARAK TAKLA ATTI

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 VH 2597 plakalı minibüs, bariyerlere çarparak takla attı.

Savrulan minibüs, refüjü de aşıp yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçtaki yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan minibüs şoförü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yan yatan minibüs çekiciyle yoldan kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.