Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Derince ilçesi geçişinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen ve aynı istikamete seyir halinde olan 3 otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 1’i ağır 5 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 4 şeritli Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır