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Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza! Yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı kazada, 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara yönüne ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Derince ilçesi geçişinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen ve aynı istikamete seyir halinde olan 3 otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 1’i ağır 5 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 4 şeritli Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kuzey Marmara Otoyolu
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