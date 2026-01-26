HABER

Kuzeyde fırtına alarmı: Rüzgar hızı 80 kilometreye ulaşacak

Meteoroloji, Karadeniz’in kuzeyi için kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına uyarısında bulundu.

Kuzeyde fırtına alarmı: Rüzgar hızı 80 kilometreye ulaşacak

Meteoroloji, Karadeniz’in kuzeyi için kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına uyarısında bulundu. Akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşullarının, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmaları gibi riskler oluşturabileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Samsun çevreleri ile Sinop ve Kastamonu’nun kuzeyi, Tokat’ın kuzey ve doğu kesimleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç bölgelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına bekleniyor. Rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre, yüksek kesimlerde ise 60 ila 80 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın 26 Pazartesi günü saat 18.00’de başlayacağı, 28 Ocak Çarşamba günü sabah 06.00’ya kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgârla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

