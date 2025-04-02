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'Kuzugöbeği mantarı’ çıkmaya başladı

02.04.2025 11:45
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Sinop’un Boyabat ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte kuzu göbeği (höbelen) adı verilen mantar cinsleri toprağın yüzeyine çıkmaya başladı.

'Kuzugöbeği mantarı’ çıkmaya başladı

Türkiye’de belirli bölgelerde doğal olarak yetişen, dünyada birkaç ülke dışında üretimi yapılamayan ve geçen yıllarda Türkiye'de ilk defa Mersin’de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde kurulan bir serada üretimi yapılan 'kuzugöbeği mantarı’ Sinop’un Boyabat ilçesinde çıkmaya başladı. Genellikle nemli topraklarda bulunan ve nisan ayında gözle görülebilir hale gelen kuzu göbeği mantarları herhangi bir tohum atılarak değil, doğal yollarla yetişiyor. Şifa kaynağı bitkiler arasında gösterilen, bağırsak ve mide hastalıklarında tedavi edici özellikte olduğu belirtilen kuzugöbeği mantarı nisan ve mayıs aylarında yağmurun ardından sedir, çam, köknar, meşe ağaçlarının dibinde yetişiyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop mantar
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