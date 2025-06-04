Laptop fanı sürekli çalışıyor, ne yapmalıyım? Laptop fanı sürekli çalışma sorunu ve çözümü

Bilgisayarlar hayatın pek çok alanında yoğun bir biçimde kullanılırken, iyi bir performans göstermeleri açısından soğutma mekanizmalarının verimli çalışması oldukça önemlidir. Bilhassa laptop kullanıcıları için fanın sürekli çalışır durumda olması, cihaz içerisinde olup bitenler hakkında ufak bir belirti olabilir. Laptop fanı sürekli çalışıyor sorunu ise bu tür durumlarım altında yatan nedenleri anlamaya çalışan kullanıcıların ilk aklına gelen sorgulamalardan biridir.

Laptop fanı sürekli çalışıyor, ne yapmalıyım?

Laptop fanının devamlı olarak çalışmasının pek çok farklı sebebi olabilir. Bunlar yazılımsal olabileceği gibi donanımsal da olabilir. Karşılaşılan en yaygın sebepler şu şekilde sıralanabilir:

En çok karşılaşılan sebeplerden biri bilgisayarın işlemcisi yani CPU ve ekran kartı gibi bileşenlerin yoğun bir şekilde çalışmasıdır. Bu durum ise fanın sürekli olarak çalışmasına neden olur.

Bilgisayara bulaşan virüsler vb. kötü amaçlı yazılımlar arka planda sessizce çalışarak işlemcinin daha fazla efor sarf etmesine neden olabilir. Bu da sistemin aşırı ısınmasına ve fanın sürekli çalışmasına yol açabilir.

Ekran kartı gibi sürücülerin güncellenmemiş olması veya hatalı yükleme gibi nedenler bileşenlerin doğru çalışmasını engelleyebilir. Bu da aşırı ısınmaya yol açar.

Bazen BIOS ayarlarında gerçekleştirilen işlemler fanın çalışma hızını değiştirebilir. Agresif bir soğutma derecesi ayarlanmışsa laptop fanı daha sık çalışmaya başlar.

Nadir görülmekle beraber fan veya sıcaklık sensörlerinde bir arıza meydana gelebilir. Bu da fanın devamlı olarak çalışmasına neden olurken bazen hiç çalışmayabilir.

Çözümler ise şu şekilde sıralanabilir: