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Laptop fanı sürekli çalışıyor, ne yapmalıyım? Laptop fanı sürekli çalışma sorunu ve çözümü

Günlük kullanımda fark edilmeyen küçük sorunlar zamanla performans kayıplarına ve laptop fanlarının sürekli çalışmasına neden olabilir. Bazı durumlarda laptop fanlarının sürekli çalıştığı ve fazla efor sarf ettiği fark edilebilir. Kullanıcıların birçoğu bunun neden kaynakladığını bilmez. Peki, laptop fanı sürekli çalışma sorunu ve çözümü nedir?

Laptop fanı sürekli çalışıyor, ne yapmalıyım? Laptop fanı sürekli çalışma sorunu ve çözümü
Defne Vera Şahin

Bilgisayarlar hayatın pek çok alanında yoğun bir biçimde kullanılırken, iyi bir performans göstermeleri açısından soğutma mekanizmalarının verimli çalışması oldukça önemlidir. Bilhassa laptop kullanıcıları için fanın sürekli çalışır durumda olması, cihaz içerisinde olup bitenler hakkında ufak bir belirti olabilir. Laptop fanı sürekli çalışıyor sorunu ise bu tür durumlarım altında yatan nedenleri anlamaya çalışan kullanıcıların ilk aklına gelen sorgulamalardan biridir.

Laptop fanı sürekli çalışıyor, ne yapmalıyım?

Laptop fanının devamlı olarak çalışmasının pek çok farklı sebebi olabilir. Bunlar yazılımsal olabileceği gibi donanımsal da olabilir. Karşılaşılan en yaygın sebepler şu şekilde sıralanabilir:

  • En çok karşılaşılan sebeplerden biri bilgisayarın işlemcisi yani CPU ve ekran kartı gibi bileşenlerin yoğun bir şekilde çalışmasıdır. Bu durum ise fanın sürekli olarak çalışmasına neden olur.
  • Bilgisayara bulaşan virüsler vb. kötü amaçlı yazılımlar arka planda sessizce çalışarak işlemcinin daha fazla efor sarf etmesine neden olabilir. Bu da sistemin aşırı ısınmasına ve fanın sürekli çalışmasına yol açabilir.
  • Ekran kartı gibi sürücülerin güncellenmemiş olması veya hatalı yükleme gibi nedenler bileşenlerin doğru çalışmasını engelleyebilir. Bu da aşırı ısınmaya yol açar.
  • Bazen BIOS ayarlarında gerçekleştirilen işlemler fanın çalışma hızını değiştirebilir. Agresif bir soğutma derecesi ayarlanmışsa laptop fanı daha sık çalışmaya başlar.
  • Nadir görülmekle beraber fan veya sıcaklık sensörlerinde bir arıza meydana gelebilir. Bu da fanın devamlı olarak çalışmasına neden olurken bazen hiç çalışmayabilir.

Çözümler ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Fan çevresinde biriken toz ve kir gürültüye yol açabilir. Bu nedenle düzenli olarak fırça veya basınçlı hava yardımıyla temizlenmesi gerekir.
  • Fanın yatağı zaman geçtikçe kuruyabilir ve aşırı ses çıkarmasına neden olabilir. Bu noktada uygun bir yağ ile yağlanması gerekir.
  • BIOS'ta fan hızı ile ilgili ayarlar değiştirilmiş olabilir. Bu ayarları istenen seviyeye getirerek fan gürültüsünü azaltabilirsiniz.
  • Bu pedler çoğunlukla laptopun alt bölümüne yerleştirilir ve hava akışının artmasını sağlar. Bu sayede fan daha az çalışır.
  • Üçüncü parti programlar kullanılabilir. Bu programlar fan hızının ayarlanmasına olanak tanır.
  • Görev yöneticisini açarak arka planda gereksiz çalışan programlar durdurulur. Bu da işlem yükünü azaltır.
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Anahtar Kelimeler:
bilgisayar laptop
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