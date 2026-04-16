Lastiği patlayan tır yanmaktan son anda kurtarıldı

Olay Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir tırın Bursa istikametinde ilerlerken lastiği patladı. Patlayan lastikle bir süre ilerleyen tırın tekerinden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine ana yoldan tali yola çekilen tır için polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve yerinde müdahalesiyle yangın başlamadan söndürüldü. Sürücünün dikkati ve ekiplerin hızı sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.



