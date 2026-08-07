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Lastik Alışverişinde Dikkat Etmeniz Gerekenler

Mevsim dönüşlerinde ya da lastik ömrü dolduğunda yeni bir set almak gözünüzde büyüyebilir; ancak doğru seçimleri yapıp Maximum Kart’ın sunduğu araç bakım fırsatlarını değerlendirerek bu süreci çok daha avantajlı hale getirebilirsiniz.

Lastik Alışverişinde Dikkat Etmeniz Gerekenler

Son Güncelleme: 4 Ağustos 2026

Yeni bir lastik seti almak, sürüş güvenliğiniz ve yakıt tasarrufunuz için yapacağınız en önemli yatırımlardan biridir; üstelik bu süreçte Maximum Kart'ın araç bakım ve lastik sektöründeki MaxiPuan fırsatlarını kullanmak, bütçenizi ferahlatacak oldukça mantıklı bir adımdır.

Lastik Alışverişinde İşinizi Kolaylaştıracak Detaylar

Lastik seçmek sadece raftan siyah, yuvarlak bir parça beğenmekten ibaret değil. Arabanızın yol tutuşu, fren mesafesi ve genel konforu büyük ölçüde bu dört parçaya bağlı. Bu yüzden alışverişe çıkmadan önce kendi aracınızın ve sürüş alışkanlıklarınızın ihtiyaçlarını bilmeniz oldukça önemli.

Öncelikle araç üreticinizin belirlediği ebatların dışına çıkmamaya özen gösterin çünkü yanlış ebat seçimi aracın mekanik dengesini ve yakıt tüketimini olumsuz yönde etkileyebilir. Aynı zamanda yaşadığınız bölgenin iklim şartlarına göre yaz, kış veya dört mevsim seçeneklerinden en uygununu belirlemek güvenli bir sürüş ortamı yaratmanıza yardımcı olur. Tercihinizi yaptıktan sonra ise ödeme adımında Maximum Kart’ınızı kullanarak, lastik ve araç bakımına özel sunulan kampanyalardan yararlanabilirsiniz.

Maximum Kart MaxiPuan Kampanyası Detayları

Lastik Alışverişinde Dikkat Etmeniz Gerekenler 1

Araç bakımı ve lastik değişimi genelde bütçede hissedilir bir yer kaplar. Maximum Kart, tam da bu tür dönemler için sizlere özel bir MaxiPuan kampanyası sunuyor. Böylece ihtiyaç duyduğunuz o yeni ve güvenli lastik setini alırken, bir yandan da kampanya dahilinde puan biriktirme şansı yakalıyorsunuz.

Aşağıdaki tabloda, ilgili kampanyanın temel işleyişine dair detayları görebilirsiniz:

Kampanya Detayı Harcama Tutarı ve İşlem Türü Kazanılacak MaxiPuan
İlk Kademe Avantajı 7.500 TL - 50.000 TL arası ilk taksitli harcama 250 TL
İkinci Kademe Avantajı 50.000 TL ve üzeri ilk taksitli harcama 750 TL
İşCep Araç Kaydı Fırsatı İşCep "Hayatım > Aracım" alanından ilk kez araç kaydı yapmak İlave 250 TL
Maksimum Kazanç Kampanya şartlarının tümünün sağlanması 1.000 TL

Ayrıntılı bilgi: maximum.com.tr’de

Kimler İçin Uygun Değil?

Maximum Kart'ın araç bakım ve lastik sektörüne yönelik sunduğu bu MaxiPuan kampanyası, halihazırda Maximum Kart, Maximiles veya ilgili İş Bankası kredi kartlarına sahip olmayan tüketiciler için uygun bir seçenek değildir. Ayrıca, kampanya koşullarında belirtilen lastik ve araç bakım sektörü dışında harcama yapacak olanlar veya sadece kampanyaya dahil olmayan işletmelerden alışveriş yapmayı planlayanlar, bu özel MaxiPuan fırsatından yararlanamayabilirler.

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Otomobil
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