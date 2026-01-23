HABER

Lastik deposu alevlere teslim oldu

Hatay’da alevlere teslim olan lastik deposundaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan ULTRANS lojistiğe ait lastik deposunda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği yangında alevlerle mücadele sürüyor.

Lastik deposu alevlere teslim oldu 1

Lastik deposu alevlere teslim oldu 2

23 Ocak 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
yangın Hatay
