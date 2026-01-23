Lastik deposu alevlere teslim oldu

Hatay’da alevlere teslim olan lastik deposundaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
23.01.2026 18:58
Yangın, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan ULTRANS lojistiğe ait lastik deposunda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği yangında alevlerle mücadele sürüyor.
