Leman Dergisi soruşturmasında 3 kişi tahliye edildi

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Çizimi yapan Doğan Pehlevan 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından, derginin grafikeri Cebrail Okçu, yazı işleri müdürü Zafer Aknar, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ve müessese müdürü Ali Yavuz ise 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

3 TUTUKLU HAKKINDA ADLİ KONTROLLE TAHLİYELERİNE KARAR VERİLDİ

Bugün yapılan tutukluluk incelemesinde şüpheliler Zafer Aknar, Cebrail Okçu ve Ali Yavuz itiraz üzerine ağır ceza mahkemesince adli kontrol kararıyla tahliye edildi. (DHA)

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır