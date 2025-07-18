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Cezaevine geri gönderilmişti... Adli Tıp'tan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili yeni karar

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve Silivri'de tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık geçtiğimiz günlerde lenfoma şüphesiyle ameliyata alınmıştı. Adli Tıp, Çalık hakkında tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde karar verdi.

Cezaevine geri gönderilmişti... Adli Tıp'tan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili yeni karar
Mustafa Fidan

Adli Tıp Kurumu, lenfoma şüphesiyle geçtiğimiz günlerde ameliyat edilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönündeki kararını açıkladı.

Cezaevine geri gönderilmişti... Adli Tıp tan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili yeni karar 1

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Murat Çalık'ın avukatlarından ortak açıklama:

"Adli Tıp Kurumu, Murat Çalık hakkındaki kapsamlı tıbbi verileri yeterli bulmamış, kemik iliği biyopsisi dahil olmak üzere birçok ileri tetkikin yeniden yapılmasını talep etmiştir. Yaşanan süreç artık tıbbi ve hukuki bir değerlendirme olmaktan çıkmış, insan hakları ihlaline ve sistematik bir eziyete dönüşmüştür"

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Gözaltı Beylikdüzü ameliyat ibb
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