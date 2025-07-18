Cezaevine geri gönderilmişti... Adli Tıp'tan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili yeni karar

Adli Tıp Kurumu, lenfoma şüphesiyle geçtiğimiz günlerde ameliyat edilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönündeki kararını açıkladı.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Murat Çalık'ın avukatlarından ortak açıklama:

"Adli Tıp Kurumu, Murat Çalık hakkındaki kapsamlı tıbbi verileri yeterli bulmamış, kemik iliği biyopsisi dahil olmak üzere birçok ileri tetkikin yeniden yapılmasını talep etmiştir. Yaşanan süreç artık tıbbi ve hukuki bir değerlendirme olmaktan çıkmış, insan hakları ihlaline ve sistematik bir eziyete dönüşmüştür"