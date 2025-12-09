Letonya’da influenza salgını ilan edildi! Vakalar bir haftada iki katına çıktı

Avrupa ülkesi Letonya, hızla artan solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle influenza salgını ilan etti. Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı’nın verilerine göre grip vakaları son bir haftada iki katına çıkarak salgın alarmı için gereken eşikleri aştı. Sağlık birimleri, özellikle yaşlılar, çocuklar ile kalp ve solunum hastalıkları olan kişilerin yüksek risk altında olduğunu açıkladı.

DÜNYADA YAYILMAYA DEVAM EDEN H2N3 ENDİŞESİ

Son aylarda dünya genelinde etkisini artıran influenza alt türü H2N3, klasik gripten daha ağır seyrediyor ve tedaviyi zorlaştırıyor. Bu virüs nedeniyle Japonya, Avustralya ve İngiltere’de okullar tatil edilmişti. İspanya ise maske zorunluluğu ve evden çalışma gibi pandemi dönemi önlemlerini yeniden gündemine almıştı.

Salgın şimdi de Letonya’da hızla yayılıyor ve uzmanlar virüsün kısa süre içinde tüm Avrupa’ya yayılabileceği uyarısında bulunuyor.

HASTALIKTAN KORUNMA ÖNLEMLERİ

Letonya sağlık yetkilileri, maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemini vurgulayarak toplu taşımadan mümkün olduğunca kaçınılmasını önerdi. Kapalı alanların iyi havalandırılması ve düzenli el hijyeni, özellikle öksüren kişiler için kritik görülüyor.

Uzmanlara göre aşı, salgını önlemede en etkili yöntem olsa da bağışıklığın oluşması 7–14 gün sürdüğü için mevcut yayılımı hemen durduramayacak. Yine de aşılanmak için geç olmadığı, bunun ilerleyen haftalarda ciddi vakaların azalmasına yardımcı olacağı belirtiliyor. Salgının Mayıs ayına kadar sürebileceği tahmin ediliyor.

İNFLUENZA SEMPTOMLARI

Influenza belirtileri genellikle ani başlıyor. En sık görülen semptomlar:

Ateş ve titreme

Kuru veya balgamlı öksürük

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı veya tıkanıklığı

Kas ve vücut ağrıları

Baş ağrısı

Şiddetli halsizlik ve yorgunluk

Bazı çocuklarda mide bulantısı, kusma ve ishal de görülebiliyor. Semptomlar genellikle 3–7 gün içinde hafiflese de öksürük ve yorgunluk daha uzun sürebiliyor.

Nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı veya dudaklarda morarma gibi ciddi bulguların görülmesi durumunda özellikle risk grubundaki kişilerin hemen bir doktora başvurması gerektiği vurgulanıyor.