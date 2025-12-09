HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Letonya’da influenza salgını ilan edildi! Vakalar bir haftada iki katına çıktı

Letonya’da influenza vakalarının bir haftada iki kat artmasıyla salgın ilan edildi. Dünyada yayılmaya devam eden H2N3 türü endişe yaratırken, sağlık yetkilileri maske, mesafe, hijyen ve aşı uyarılarını yineledi. Dünya çapında artan virüs vakaları ülkeleri alarma geçirdi.

Letonya’da influenza salgını ilan edildi! Vakalar bir haftada iki katına çıktı
Çiğdem Sevinç

Avrupa ülkesi Letonya, hızla artan solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle influenza salgını ilan etti. Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı’nın verilerine göre grip vakaları son bir haftada iki katına çıkarak salgın alarmı için gereken eşikleri aştı. Sağlık birimleri, özellikle yaşlılar, çocuklar ile kalp ve solunum hastalıkları olan kişilerin yüksek risk altında olduğunu açıkladı.

Letonya’da influenza salgını ilan edildi! Vakalar bir haftada iki katına çıktı 1

DÜNYADA YAYILMAYA DEVAM EDEN H2N3 ENDİŞESİ

Son aylarda dünya genelinde etkisini artıran influenza alt türü H2N3, klasik gripten daha ağır seyrediyor ve tedaviyi zorlaştırıyor. Bu virüs nedeniyle Japonya, Avustralya ve İngiltere’de okullar tatil edilmişti. İspanya ise maske zorunluluğu ve evden çalışma gibi pandemi dönemi önlemlerini yeniden gündemine almıştı.

Salgın şimdi de Letonya’da hızla yayılıyor ve uzmanlar virüsün kısa süre içinde tüm Avrupa’ya yayılabileceği uyarısında bulunuyor.

Letonya’da influenza salgını ilan edildi! Vakalar bir haftada iki katına çıktı 2

HASTALIKTAN KORUNMA ÖNLEMLERİ

Letonya sağlık yetkilileri, maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemini vurgulayarak toplu taşımadan mümkün olduğunca kaçınılmasını önerdi. Kapalı alanların iyi havalandırılması ve düzenli el hijyeni, özellikle öksüren kişiler için kritik görülüyor.

Uzmanlara göre aşı, salgını önlemede en etkili yöntem olsa da bağışıklığın oluşması 7–14 gün sürdüğü için mevcut yayılımı hemen durduramayacak. Yine de aşılanmak için geç olmadığı, bunun ilerleyen haftalarda ciddi vakaların azalmasına yardımcı olacağı belirtiliyor. Salgının Mayıs ayına kadar sürebileceği tahmin ediliyor.

Letonya’da influenza salgını ilan edildi! Vakalar bir haftada iki katına çıktı 3

İNFLUENZA SEMPTOMLARI

Influenza belirtileri genellikle ani başlıyor. En sık görülen semptomlar:

  • Ateş ve titreme
  • Kuru veya balgamlı öksürük
  • Boğaz ağrısı
  • Burun akıntısı veya tıkanıklığı
  • Kas ve vücut ağrıları
  • Baş ağrısı
  • Şiddetli halsizlik ve yorgunluk

Bazı çocuklarda mide bulantısı, kusma ve ishal de görülebiliyor. Semptomlar genellikle 3–7 gün içinde hafiflese de öksürük ve yorgunluk daha uzun sürebiliyor.

Nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı veya dudaklarda morarma gibi ciddi bulguların görülmesi durumunda özellikle risk grubundaki kişilerin hemen bir doktora başvurması gerektiği vurgulanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin’de devrilen ağaç, seyir halindeki 3 araca zarar verdiMersin’de devrilen ağaç, seyir halindeki 3 araca zarar verdi
Gemide hızla yayıldı: 'Kaburga kıran virüs' alarmı!Gemide hızla yayıldı: 'Kaburga kıran virüs' alarmı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
influenza virüs Letonya hastalık vaka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.