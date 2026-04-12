HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Levent’teki saldırıyla ilgili 1 şüpheli daha gözaltına alındı

Beşiktaş Levent’teki saldırıyla ilgili bir şüpheli Kocaeli’de gözaltına alındı. Şüphelinin de daha bugün Kocaeli’de gözaltına alınmasıyla saldırıyla ilgili gözaltında olanların sayısı 6’ya yükseldi.

Levent’teki saldırıyla ilgili 1 şüpheli daha gözaltına alındı

Beşiktaş Levent’te 7 Nisan'da polisle silahlı çatışmaya giren 3 saldırgandan 1’i öldürülmüş, 2’si yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Saldırının ardından yapılan araştırmada saldırganların dini istismar eden terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yapılan operasyon sonucunda 2 yaralı saldırganla birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe gönderilmişti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bir şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

Levent’teki saldırıyla ilgili 1 şüpheli daha gözaltına alındı 1

GÖZALTINDA OLANLARIN SAYISI 6’YA YÜKSELDİ

Saldırıda yaralı olarak yakalanan 2 şüphelinin ise hastanede tedavilerinin sürerken, 3 şüphelinin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’deki sorgusu devam ediyor. Bir şüphelinin de daha bugün Kocaeli’de gözaltına alınmasıyla saldırıyla ilgili gözaltında olanların sayısı 6’ya yükseldi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.