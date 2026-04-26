Leyleklerin durağı yemyeşil görüntüsüyle mest ediyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kuşların ve leyleklerin yaşam alanı olan Apsıngır Ovası, ilkbaharın gelişiyle birlikte adeta doğanın yeniden canlandığı bir tabloya dönüştü.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kuşların ve leyleklerin yaşam alanı olan Apsıngır Ovası, ilkbaharın gelişiyle birlikte adeta doğanın yeniden canlandığı bir tabloya dönüştü. Kış aylarında yoğun yağışlarla sular altında kalan ova, baharla birlikte eski yeşil görünümüne kavuşarak görsel şölen oluşturdu.

Çevresinde ekili alanların da bulunduğu Apsıngır Ovası, Adaköy ve Yeşildağ mahallelerinin önemli mera alanları arasında yer alırken, bölge hem kuşlar hem de küçük ve büyükbaş hayvanlar için doğal bir yaşam ve beslenme sahası olma özelliği taşıyor. Karla kaplı zirvesiyle Anamas Dağı’nın eteklerinde yer alan ova, yeniden coşkulu şekilde akmaya başlayan derelerle birlikte dronla görüntülendi. Ortaya çıkan manzaralar, doğaseverleri mest etti.

Mahalle sakinlerinden Kenan Şanal, ovanın bölge için büyük bir nimet olduğunu belirterek, bahar aylarında kuşların yumurtlama dönemi için buraya akın ettiğini söyledi. Leyleklerin de bu alanda yoğun şekilde beslendiğini ifade eden Şanal, akşam saatlerinde sürüler halinde yuvalarına döndüklerini dile getirdi.

Şanal, Adaköy Mahallesi olarak aldıkları kararla yaz dönemine kadar ovaya hayvan salımı yapılmadığını belirterek, bu sayede otların büyümesine fırsat tanındığını ve yaz aylarında hayvanların daha verimli otlatıldığını ifade etti.

Geçtiğimiz kış mevsiminde yoğun yağışlarla suyla kaplanan ova, kuraklık endişesinin de önüne geçti. Şubat ayından itibaren etkili olan yağmurlar sayesinde bölge yeniden yeşerirken, akarsular da Beyşehir Gölü’nü beslemeye başladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

