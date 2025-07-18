'LGS'de şaibe iddiaları' üzerine CHP'den yeni hamle: Sınav hakkında suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hakkında suç duyurusunda bulundu. Sınav hakkında şaibe iddiaları gündemdeydi.
Ankara Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Asıl soruşturulması gerekenler bu soruları alanlar. Ortaya çıkan bu şaibeyi kapatmanıza izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SINAVDA BAŞARI GÖSTEREN ÖĞRENCİ SAYISI ÜZERİNDEN SÖYLEMEDİK YALAN BIRAKMADILAR
Dün Kabine toplantısının ardından iddialara değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söylemişti:
- Sınavda başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden günlerdir söylemedik yalan bırakmadılar. Burada da tartışma hemen İmam Hatip düşmanlığına evrildi. İmam hatipliyim ya, buralara kadar işi savurdular. Öyle ki Bursa'daki bir imam hatip ortaokulunun astığı tebrik pankartını çarpıtarak pırıl pırıl evlatlarımız maalesef hedef gösterildi."
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
- Günlerdir evlatlarımızı kışkırtanlara yalnızca şunu diyorum, bu ülkenin kalbi ve zihni tertemiz çocuklarını artık lütfen rahat bırakın. Madem ülkeye bir faydanız yok, en azından Türkiye'ye zarar vermeyin. Dezenformasyon yapmayın. Siyaset kurumuna olan güveni zedelemeyin.
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