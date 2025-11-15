HABER

Libya açıklarında 95 göçmeni taşıyan iki tekne alabora oldu: 4 ölü

Libya açıklarında 95 düzensiz göçmeni taşıyan 2 teknenin alabora olması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Cenazelerin, savcılığın talimatları doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin tamamlanması için yetkili makamlara teslim edildiği bildirildi.

Akdeniz’de devam eden düzensiz göç hareketliliği kapsamında, Libya açıklarında iki tekne daha sulara gömüldü. Libya Kızılayı’ndan bugün yapılan açıklamaya göre, 13 Ekim Perşembe günü başkent Trablus'a yaklaşık 118 kilometre uzaklıkta bulunan Al-Khums kenti açıklarında toplam 95 düzensiz göçmeni taşıyan iki tekne alabora oldu.

26 BANGLADEŞLİ GÖÇMENDEN 4'Ü HAYATINI KAYBETTİ

Teknelerden birinde 26 Bangladeşli göçmenin bulunduğu ve bunlardan 4’ünün hayatını kaybettiği belirtildi. Diğer teknede ise 8’i çocuk olmak üzere 69 göçmenin bulunduğu; göçmenlerden 2’sinin Mısır, 67’sinin ise Sudan uyruklu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, cansız bedenlerin acil durum ekipleri, Sahil Güvenlik ve liman yetkililerinin iş birliğiyle denizden çıkarıldığı kaydedildi. Cenazelerin, savcılığın talimatları doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin tamamlanması için yetkili makamlara teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

