Libya'da gerginlik! Türk vatandaşlarına uyarı: Evden çıkmayın

Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği, Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısını hatırlatarak, tüm Türk vatandaşların bu uyarıya riayet etmesini istedi.

'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, Trablus ve çevresinde yaşanan son gelişmeler bağlamında Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısında bulunulmuştur. Tüm vatandaşlarımızın bu uyarıya riayet etmesi önemle istirham olunur" denildi.

ACİL DURUMLAR...

Acil durumlar halinde ise vatandaşların +218 92-1429923 irtibat numarasından, konsolosluk çağrı merkezine ulaşılabilecekleri belirtildi.

TRABLUS'TA NE OLDU?

Libya medyasında, Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin öldürüldüğüne ilişkin haberler yer almıştı. Ardından İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında yaşanan çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Libya İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenliği için evde kalmaları çağrısında bulunmuş, Trablus Üniversitesi, eğitime ara verdiğini açıklamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin başkent Trablus'taki Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı belirtilmişti.

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani hastaneye 1'i ağır olmak üzere 5 yaralanın geldiğini açıklamıştı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır