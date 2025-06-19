Libya Yunanistan'ın Girit’in güneyindeki hidrokarbon ihalesini "egemenlik haklarının ihlali" olarak niteledi

UBH Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın 12 Haziran'da Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde Girit adasının güneyinde Libya ile ihtilaflı bölgelerde hidrokarbon arama ve işletme konusunda yaptığı ihale çağrısına ilişkin yapılan duyurudan derin endişe duyulduğu belirtildi.



"LİBYA'NIN EGEMENLİK HAKLARININ AÇIK BİR İHLAL"

Uluslararası hukuka saygının öneminin vurgulandığı açıklamada "Bakanlık, bu adımların Libya'nın egemenlik haklarının açık bir ihlali olduğunu teyit eder, uluslararası hukuk kurallarına saygılı bir ön yasal çerçeve olmaksızın bu alanlarda herhangi bir arama veya sondaj faaliyetine karşı tam çekincesini ve açık itirazını ifade etmektedir." ifadeleri kullanıldı.



YUNAN MAKAMINDAN YANIT GELDİ

Yunan makamlarının Libya'nın çekince ve itirazını, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini göz önüne alarak sorumluluk bilinciyle değerlendirmesi beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Yunanistan'dan "adil ve hakkaniyetli çözümlere ulaşmak için uluslararası hukuk kurallarına dayalı, tüm tarafların çıkarlarını gözeten yapıcı diyalog ve müzakereleri benimsemesi" talep edildi.

(AA)

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