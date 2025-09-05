LinkedIn’e rakip: OpenAI, yapay zeka destekli işe alım platformunu duyurdu! Dikkat çeken detay...

Yapay zeka, artık sadece sohbet robotlarıyla sınırlı değil; iş dünyasının en kritik alanlarından biri olan işe alım süreçlerine de damgasını vurmaya hazırlanıyor. Çalışanlarla şirketleri daha doğru ve hızlı şekilde buluşturmayı amaçlayan bu yeni dalga, teknoloji devlerini doğrudan karşı karşıya getiriyor. Bu yarışın en dikkat çekici adımı ise OpenAI’dan geldi.

OPENAI'DAN LINKEDIN'E RAKİP GELİYOR!

TechCrunch'ta yer alan habere göre ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, işletmelerle çalışanları buluşturacak yapay zeka destekli bir işe alım platformu geliştirdiğini açıkladı. Bir OpenAI sözcüsü TechCrunch’a, "OpenAI Jobs Platform" adını taşıyan ürünün 2026 ortasında piyasaya sürülmesi beklendiğini söyledi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Dikkat çekici olan şu ki, işe alım platformu OpenAI Jobs Platform, OpenAI'ı LinkedIn ile rekabete sokabilir. OpenAI’ın ilk yatırımcılarından biri olan Reid Hoffman ise LinkedIn'ın kurucu ortağı. Ayrıca LinkedIn, OpenAI’nin en büyük finansal destekçisi olan Microsoft’a ait.

Geçtiğimiz yıl LinkedIn de iş adaylarını işletmelerle daha iyi eşleştirmek için platformuna yapay zeka özellikleri eklemeye başlamıştı.