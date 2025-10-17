HABER

Lise öğrencisi kazada yaralandı

Samsun’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada lise öğrencisi yaralandı.

Lise öğrencisi kazada yaralandı

Kaza, İlkadım ilçesi Lise Caddesi ile Saadet Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan D. idaresindeki 54 ABL 232 plakalı otomobil, Lise Caddesi’nden Saadet Caddesi’ne dönerken 16 yaşındaki lise öğrencisi B.T.’nin kullandığı 55 AID 083 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci, motosikletiyle birlikte yere düşerek yaralandı.

Yaralı öğrenci, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Samsun
