Lisede dikkat çeken eylem! O öğretmeni tekrar derste gören öğrenciler bahçeye indi: "Okulda tacizci istemiyoruz"

Gündem olan eylem İstanbul Bahçelievler Halil Bekmezci Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Daha önce hakkında fiziksel şiddet ve taciz iddiaları bulunan bir öğretmen, tekrar derslere girmeye başladı.

"OKULDA TACİZCİ İSTEMİYORUZ"

Bu durum lisedeki öğrencilerin tepkisini çekti. Okul bahçesine inan öğrenciler "Okulda tacizci istemiyoruz" sloganları attı. Öğrenciler ayrıca hem okul yönetimini hem de Milli Eğitim Bakanlığını konuyla ilgili olarak göreve çağırdı.

DARP VE TACİZ İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Tepkilerin odağındaki öğretmen, Nisan 2025'te Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi'nde bir eyleme katılan öğrenciyi darbettiği iddiasıyla gündeme gelmiş, olay sonrası açığa alınmıştı. Ayrıca, sosyal medya hesaplarından öğrencilerine yönelik cinsiyetçi ve taciz içerikli ifadeler kullandığı öne sürülen öğretmenin, bu paylaşımları da kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.