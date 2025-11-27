HABER

Lisedeki kavgada bıçaklanarak yaralanmıştı! 'Haraç' iddiası: "Bunu yapanlar okul arkadaşlarım, aynı sırayı paylaştık"

Güngören'de kameralara yansıyan liseli öğrencilerin kavgası kısa sürede gündem olmuştu. Kavgada Yağız Ü. aldığı bıçak darbesiyle yaralanıp, kanlar içinde yerde kalmıştı. Atar damarlarının kesildiğini söyleyen Yağız Ü., "3 ay boyunca böyle kalacağım. Bunu yapanlar okul arkadaşlarım, aynı sırayı paylaştık" dedi. Yağız Ü. ayrıca 15-20 kişinin kendisine saldırdığını belirterek, "Okulda haraç istiyorlardı. Bütün paramı aldılar. Kredi kartlarımı, cüzdanımı her şeyimi aldılar" ifadelerini kullandı.

Olay, Tozkoparan Mahallesinde Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 24 Kasım'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Lisedeki kavgada bıçaklanarak yaralanmıştı! Haraç iddiası: "Bunu yapanlar okul arkadaşlarım, aynı sırayı paylaştık" 1

OKULDA TARTIŞMA ÇIKTI

İddialara göre 9. Sınıf öğrencisi Yağız U. ve yine 9. Sınıfta okuyan M.D. okulda tartıştı. Daha önce tartışan öğrenciler okul çıkışında yine bir araya geldi. Tartışma kavgaya dönüştü.

Lisedeki kavgada bıçaklanarak yaralanmıştı! Haraç iddiası: "Bunu yapanlar okul arkadaşlarım, aynı sırayı paylaştık" 2

BIÇAKLA KOLUNDAN YARALADI

Kavgada M.D., Yağız U.'ya bıçakla saldırdı. Yağız U. kolundan yaralandı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulans ile hastaneye götürülürken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Lisedeki kavgada bıçaklanarak yaralanmıştı! Haraç iddiası: "Bunu yapanlar okul arkadaşlarım, aynı sırayı paylaştık" 3

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Öğrencilerin okul önünde kavga etmesi ve bir öğrencinin kolundan bıçaklanma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SERBEST BIRAKILDI

Bıçaklı saldırgan M.D., olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken saldırganın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

"15-20 KİŞİ GELDİLER, BANA DALDILAR"

Kolundan ve karnından bıçaklanan 14 yaşındaki lise öğrencisi Yağız Ü.'nün ise hastanede tedavisi devam ediyor. Konuyla ilgili olarak konulan Yağız Ü., "Ben durağa doğru gidiyordum. Arkamda 15-20 kişi geldi. Birisi bana 'arkana bak' dedi. Bana daldılar. 4-5 kişi beni yumruklarken oyaladılar beni. Fark etmeden M. geldi arkamdan" dedi.

"3 AY BÖYLE KALACAĞIM"

Açıklamalarına devam eden Yağız Ü., "Elinde bıçak vardı. 10-15 kez savurdu. Ben de kendimi savunmaya çalıştım. Birisi sol ayağıma geldi. Ayağımı basamıyorum. Sağ koluma geldi. Atar damarları kesmiş. Kıpırdamıyor, 3 ay boyunca böyle kalacağım" şeklinde konuştu.

"BUNU YAPANLAR OKUL ARKADAŞLARIM, AYNI SIRAYI PAYLAŞTIK"

Yağız Ü. daha sonra ise şunları söyledi:

"Bunu yapanlar okul arkadaşlarım, aynı sırayı paylaştık. Okulda hep haraç falan istiyorlardı. Okula bıçak getiriyorlardı. Bütün paramı aldılar. Kredi kartlarımı, cüzdanımı her şeyimi aldılar, hiçbir şey bırakmadılar. Tehdit ettiler. 'Biz seni almasını biliriz' dediler. İttiler, vurdular. Pazartesi günü de bıçakladılar"Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

