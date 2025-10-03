HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Liseli gençler, yaşlı çınarların saç bakımlarını yaptı

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve 2025 Aile Yılı kapsamında anlamlı bir etkinlikle yaşlıların saç bakımlarını yaptı.Okul Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri Umurlu Güneş Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinde huzurevi sakinlerine sevgi dolu dokunuşlar yaptı.

Liseli gençler, yaşlı çınarların saç bakımlarını yaptı

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve 2025 Aile Yılı kapsamında anlamlı bir etkinlikle yaşlıların saç bakımlarını yaptı.

Liseli gençler, yaşlı çınarların saç bakımlarını yaptı 1

Okul Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri Umurlu Güneş Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinde huzurevi sakinlerine sevgi dolu dokunuşlar yaptı. Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Okul yönetimi ve öğrenciler birlikteliğinde düzenlenen etkinlikte, Umurlu Güneş Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret ederek yaşlıları ve engelli bireyler ile güzel ve unutulmaz bir gün geçirdi.

Liseli gençler, yaşlı çınarların saç bakımlarını yaptı 2

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada "Gerçekleştirilen ziyarette öğrencilerimiz, huzurevi sakinlerinin saç bakımlarını yaparak hem mesleki becerilerini sergilediler hem de yaşlılarımızın mutluluğuna ortak oldular. Etkinlik, genç nesillerin yaşlılar değeri ve saygıyı göstermesi açısından büyük anlam taşıdı. Program sonunda huzurevi sakinleri öğrencilerimizin ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, öğretmen ve öğrencilerimiz de böylesine anlamlı bir günde yaşlılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Bu etkinlik, kuşaklar arası sevgi, saygı ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri oldu" ifadelerine yer verdi.

(İHA)
Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamas: Trump’ın planına yakında yanıt vereceğizHamas: Trump’ın planına yakında yanıt vereceğiz
Rusya'da hafif motorlu uçak sert iniş yaptı: 1 ölüRusya'da hafif motorlu uçak sert iniş yaptı: 1 ölü

Anahtar Kelimeler:
huzurevi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.