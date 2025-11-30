HABER

Listede sürpriz isimler var! Özgür Özel'in 'A takımı' belli oldu: Yavaş, Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti detayları...

Son dakika haberi: CHP kurultayıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri Parti Meclisi'nde yer alacak isimlerdi. Özgür Özel'in A takımı olarak nitelendirilen anahtar listesi belli oldu. Söz konusu listede Engin Özkoç, Volkan Memduh Gültekin, Bahadır Erdem, İlhan Cihaner gibi dikkat çeken isimler yer alıyor.

Hazar Gönüllü

Ankara Spor Salonu'nda "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla gerçekleştirilen CHP 39. Olağan Kurultayı, üçüncü gününde çalışmalara devam ediyor. Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için başvuruların kesin sonuçları duyuruldu.

Listede sürpriz isimler var! Özgür Özel in A takımı belli oldu: Yavaş, Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti detayları... 1

Divan Başkanlığı tarafından kurultayda PM üyeliğine adaylık için verilen süre 10.45'te sona erdi. Divan Başkanlığı, geri çekilmeler ve gerekli düzenlemeler için verilen aranın ardından kesin listeleri paylaştı.

PM'YE 145, YDK'YE 31 BAŞVURU

Buna göre, kurultayda PM'ye 145, YDK'ye 31 başvuru yapıldığı duyuruldu. Listeler, okunmasının ardından basım için matbaaya gönderildi.

Listede sürpriz isimler var! Özgür Özel in A takımı belli oldu: Yavaş, Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti detayları... 2

İŞTE ÖZGÜR ÖZEL'İN A TAKIMI

Özgür Özel'in anahtar listesinde yer alan isimler de belli oldu. Listede dikkat çeken isimlerden bazıları şunlar:

  • İYİ Parti'den CHP'ye geçen Bahadır Erdem
  • DEVA Partisi'nden CHP'ye geçen Evrim Rızvanoğlu
  • ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın uzun süre danışmanlığını yapmış olan Volkan Memduh Gültekin
  • Vergi uzmanı Ozan Bingöl
    1. Olağan Kurultay'da aday olup seçim günü adaylıktan çekilen İlhan Cihaner

İşte Özgür Özel'in anahtar listesi

Listede sürpriz isimler var! Özgür Özel in A takımı belli oldu: Yavaş, Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti detayları... 3

Parti Meclisi: Özel’in anahtar listesinde PM adayları arasında Süreyya Öneş Derici, Barış Övgün, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Tuğçe Hilal Özkan, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Evrim Rızvanoğlu, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Polat Şaroğlu, Bihlun Tamaylıgil, Namık Tan, Mahmut Tanal, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcier, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Mehmet Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Ozan Varal, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Emre Yılmaz, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cavit Arı, Ednan Arslan, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Saniye Barut, Ozan Bingöl, Burhanettin Bulut, İlhan Cihaner, Sercan Çıggın, M. Gül Çiftci Binici, Cansel Çiftçi, Nihat Dağ, Gülşah Deniz Atalar, Bedirhan Berk Doğru, Zeynel Emre, Hikmet Erbilgin, Bahattin Bahadır Erdem, Asiye Ergül, Ali Abbas Ertürk, Ali Gökçek, Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, Volkan Memduh Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Uğurcan Irak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yalçın Karatepe, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Berk Kılıç, Sinem Kırçiçek, Önder Kurnaz, Burcu Mazıcıoğlu ve Aylin Nazlıaka yer aldı.

Listede sürpriz isimler var! Özgür Özel in A takımı belli oldu: Yavaş, Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti detayları... 4

Yüksek Disiplin Kurulu: YDK listesindeki isimler arasında ise Turan Taşkın Özer, Yasemin Reçber, Aliye Tımisi Ersever, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Oğuzhan Cenan, Aliye Coşar, Deniz Çakır, Aysemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Erdoğan Kılıç, Mesut Kırşanlı ve Ali Narin yer aldı.

Bilim Kültür Sanat Platformu: Bilim Kültür Sanat Platformu için ise anahtar listede; Serkan Özcan, Şule Özsoy Boyunsuz, Kerim Rota, Tolga Sağ, Ömer Kaya Türkmen, Emine Uçak Erdoğan, Oya Ünlü Kızıl, Murat Arslan, Güldem Atabay ve Emre Kartaloğlu yer aldı.
CHP lideri Özel’in anahtar listesinde daha önce PM’de bulunan 11 isim yer almadı. Toplam PM sayısının 60’tan 80’e yükseltilmesiyle PM’de toplam 31 yeni isim yer alacak.

Listede sürpriz isimler var! Özgür Özel in A takımı belli oldu: Yavaş, Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti detayları... 5

GÖZLER OYLAMADA

Seçim pusulalarının gelmesinin ardından oy verme işlemine geçilecek. Seçimlerde CHP'nin kayıtlı 1385 kurultay delegesi sandığa gidecek.

Delegeler, CHP'de 80 kişilik PM üyeliği için en az 63 en fazla 70 isim işaretleyecek. 15 kişilik YDK için ise en az 14 isim işaretlenecek.

Genel Başkan tarafından belirlenen Bilim Kültür Sanat Platformu'ndan da 15 isimden 10'unu delegeler belirleyecek. Bu 10 isim PM'ye doğrudan girmiş olacak.

