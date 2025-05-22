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Litvanya, Alman tugayının ülkede konuşlanmasını "tarihi" olarak niteledi

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Alman ordusunun bir tugayının Litvanya'da konuşlanmasına yönelik, "Bu tarihi bir gün. Bu güven, sorumluluk ve eylem günü." dedi. Litvanya'da yaklaşık 400 Alman askeri bulunuyor ve 2026 yazına kadar bu tugaydaki asker sayısını 2 bine çıkarmayı hedefliyor.

Litvanya, Alman tugayının ülkede konuşlanmasını "tarihi" olarak niteledi

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu'nun (LRT) haberine göre Cumhurbaşkanı Nauseda, başkent Vilnius'u ziyaret eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Alman ordusunun bir tugayının konuşlandırılmasını "Litvanya tarihinde istisnai bir olay" olarak niteleyen Nauseda, bu durumun Litvanya ve Almanya'nın ortak değerlerini yansıttığını söyledi.

Nauseda, "Onların gelişi, zamanla test edilmiş dostluğumuzu ve nihayetinde son yıllarda stratejik ortaklığımızın kayda değer ilerlemesini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

"Bu tarihi bir gün. Bu güven, sorumluluk ve eylem günü." diyen Nauseda, Alman birliklerine ülkesinde bulundukları için Almanca teşekkür etti.

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ZAPAD TATBİKATI

Nauseda, eylüldeki Rusya-Belarus ortak Zapad askeri tatbikatının, son yıllarda Baltık ülkelerine yönelik "saldırıları simüle ettiği için gerginlik kaynağı olduğunu" kaydetti.

Litvanya'nın da Zapad askeri tatbikatını izleyeceğini kaydeden Nauseda, sürpriz beklemediklerini belirterek, "Ancak bazen askeri tatbikatlar sırasında öngörülemeyen olaylar meydana gelir ve genellikle çatışmalar bu öngörülemeyen olayların ardından başlıyor." dedi.

Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene de konuşmasında, ülkesinin "geçmişte işgaller altında acı çektiğini ve ihanete uğramış hissettiğini" ancak bu durumun değiştiğini söyledi.

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Sakaliene, Alman tugayının ülkede konuşlanmasına yönelik, "Litvanya böyle bir ortağın yanında olmaktan gurur duyuyor, geçmişin düşmanları bizi kıramadı, geleceğin düşmanları bizi korkutamaz." diye konuştu.

ALMAN TUGAYI

Associated Press (AP) ajansına göre, Litvanya'ya Alman tugayı konuşlandırma kararı, Rusya-Ukrayna çatışmaları kaynaklı Vilnius yönetiminin uzun süreli baskıları sonrası gerçekleşti.

Almanya Savunma Bakanlığına göre, şu an Litvanya'da yaklaşık 400 Alman askeri bulunuyor ve yıl sonuna kadar bu sayının 500'e çıkarılması hedefleniyor.

Alman tugayının Şubat 2026'da NATO'nun Litvanya'daki çok uluslu gücü Panzer Tugayı 45'e bağlanması ve Alman birliğinin sayısının 1800'e çıkması bekleniyor. Almanya, 2026 yazına kadar bu tugaydaki asker sayısını 2 bine çıkarmayı hedefliyor.

NATO standardına göre bir tugay kapasitesi olarak kabul edilen 5 bin askerin, 2027 yılı sonuna kadar konuşlandırılabileceği ancak bunun Litvanya'nın altyapı ve konaklama imkanlarını sağlamasına bağlı olduğu ifade ediliyor.

Litvanya'ya konuşlandırılan Alman birlikleri, 2. Dünya Savaşı sonrasında Alman askerlerinin yurt dışında ilk kez uzun vadeli konuşlandırılması olarak görülüyor.

Baltık bölgesi ülkesi Litvanya, Rusya'ya ait Kaliningrad toprakları ile Kremlin yönetiminin müttefiki kabul edilen Belarus arasında konumlanıyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Litvanya Almanya
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