Lokantada Heimlich manevrasıyla müşterinin hayatını kurtardı

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde lokantada yemek yiyen bir müşteri, yemeğin boğazına kaçması sonucu nefes alamaz hale geldi. Durumu fark eden işletme sahibi Cemil Erdoğdu ve çalışan Davut Ferah, hiç tereddüt etmeden Heimlich manevrası uyguladı. Kısa sürede nefesi açılan müşteri yeniden hayata dönerken, o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde Erdoğdu ve Ferah’ın sakin ama kararlı bir şekilde müdahale ettikleri, çevredeki müşterilerin ise panik yapmak yerine olayı dikkatle izledikleri görüldü.

Kaynak: İHA