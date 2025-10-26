HABER

Lokantada Heimlich manevrasıyla müşterinin hayatını kurtardı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan bir lokantada yemek yiyen bir müşteri, aniden nefessiz kaldı. Olayı fark eden işletme sahibi ve çalışanı, saniyeler içinde yaptığı Heimlich manevrasıyla müşterinin hayatını kurtardı.

Lokantada Heimlich manevrasıyla müşterinin hayatını kurtardı

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde lokantada yemek yiyen bir müşteri, yemeğin boğazına kaçması sonucu nefes alamaz hale geldi. Durumu fark eden işletme sahibi Cemil Erdoğdu ve çalışan Davut Ferah, hiç tereddüt etmeden Heimlich manevrası uyguladı. Kısa sürede nefesi açılan müşteri yeniden hayata dönerken, o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde Erdoğdu ve Ferah’ın sakin ama kararlı bir şekilde müdahale ettikleri, çevredeki müşterilerin ise panik yapmak yerine olayı dikkatle izledikleri görüldü.

Lokantada Heimlich manevrasıyla müşterinin hayatını kurtardı 1

Lokantada Heimlich manevrasıyla müşterinin hayatını kurtardı 2

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

heimlich manevrası
