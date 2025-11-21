Lokantada iş arkadaşı tarafından bıçaklanmıştı! Katilin cezası belli oldu

Korkunç olay, 22 Haziran akşamı Silopi ilçesi İpekyolu üzerindeki lokantada meydana geldi. Lokantada çalışan Gülizar Yıldız, aynı iş yerinde çalışan Remzi Kayaalp tarafından, çıkan tartışma sonrası bıçakla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli Remzi Kayaalp’i gözaltına aldı. İfadesinde, “Kadın içeri girdi, elimde bıçak vardı. Bir anda bıçakladım. Bıçaklamaya devam edecektim, beni tutup elimden aldılar” diyen Kayaalp, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

CEZAİ EHLİYETİ VAR

Remzi Kayaalp hakkında ‘Nitelikli öldürme’ suçundan açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Cizre 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Yıldız’ın ailesinin yanı sıra DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Şırnak Baro Başkanı Abdullah Fındık, Şırnak Barosu Çocuk ve Kadın Hakları Merkezi üyesi avukatlar katıldı. Remzi Kayaalp ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Davanın 26 Eylül'deki 1’inci duruşmasında Remzi Kayaalp’ın ‘cezai ehliyetinin’ araştırılmasının talep edildiği, dosyaya eklenen evrakta Kayaalp'in cezai ehliyetinin olduğu belirtildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen 4 kişi, olay günü yaşananları anlatarak, Remzi Kayaalp'ın Gülizar Yıldız'ı öldürdükten sonra işkence yapmasını kendilerinin engellediğini ifade etti. Ardından söz alan Gülizar Yıldız'ın babası Halil Yıldız, "Bir daha kadınlar katledilmesin" diyerek, sanığa en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Yıldız ailesinin avukatı Emine Özdemir ise cinayetin planlı olduğunu belirterek, "Canavarca hisle öldürme unsurları oluşmuştur. Vahşet içeren bir cinayet söz konusu. İyi hal hususlarının uygulanmamasını talep ediyoruz. Birden fazla aşama ile Gülizar Yıldız katledildi. Tanık ifadeleri ile aralarında bir husumet olmadığı ortaya çıktı. Sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu raporlarla ortaya konuldu. En yüksek cezadan cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Ardından esas hakkında mütalaasını sunan savcılık, Remzi Kayaalp'ın ‘Canavarca hisle’ öldürmeden indirim olmaksızın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti verilen aranın ardından, Remzi Kayaalp’i, iyi hal ve indirim uygulamadan ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

‘KARAR TAKDİRE ŞAYAN’

Duruşma sorması adliye binası önünden basın açıklaması yapıldı. Şırnak Baro Başkanı Abdullah Fındık, yaptığı açıklamada, "Bugün Gülizar Yıldız kardeşimizin katledilmesi ile ilgili olarak yürütülen kovuşturmada yerel mahkeme son kararını tesis etmiş bulunmaktadır. Her ne kadar Gülizar’ı geri getiremesek de mahkemenin olaya bakış açısı, yaklaşım biçimi, bu dosya özelinde verdiği karar takdire şayan olmuştur. Olayın faili mahkeme kararı ile indirimsiz, iyi hal uygulanmasına maruz bırakılmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Bugün en çok yükümlülük biz hukuk kurumlarında olmak üzere, bütün toplum kesimlerinin bundan sonra kadına yönelik fiziksel şiddetten, kadın cinayetlerinde mutlak suretle hareket içinde olmaları ve kadının toplum içinde arz ettiği önemin farkında olarak yaşam sürdürmeleri, buna göre devinim almaları gerekmektedir. Şırnak Barosu olarak bütün Gülizarların haklı adalet arayışında dimdik duracağız ve kadına karşı şiddette, kadın cinayetlerinde mutlak suretle engelleyici rol sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Kaynak: DHA