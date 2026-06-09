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LÖSEV Lösemili Çocuklar Köyü’nde oyun parkı yenilendi

Lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar ile ailelerine ücretsiz barınma, eğitim ve sosyal destek imkânı sunan Ankara Lösemili Çocuklar Köyü'ndeki oyun parkı ETSTUR'un bağış desteğiyle yenilenerek yeniden hizmete açıldı.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Köyü’nde oyun parkı yenilendi
Sedef Karatay Bingül

LÖSEV Lösemili Çocuklar Köyü’ndeki, 3-12 yaş aralığındaki çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden tasarlanan park; fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimi destekleyen modern ve güvenli oyun ekipmanlarıyla donatıldı. Toplam 413 metrekarelik alana kurulan yeni park, çocuklara hem eğlenebilecekleri hem de gelişimlerini destekleyebilecekleri nitelikli bir yaşam alanı sunuyor.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Köyü’nde oyun parkı yenilendi 1

Yenilenen oyun parkının açılış töreni, LÖSEV ve ETSTUR yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan ETSTUR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Suat Özbek, çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekti.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Köyü’nde oyun parkı yenilendi 2

Proje kapsamında parkta; tırmanma, denge, kayma, sallanma ve etkileşim odaklı çok sayıda oyun ünitesi yer aldı. Çocukların hayal güçlerini geliştirmeyi, sosyal etkileşimlerini artırmayı ve aktif yaşam alışkanlıkları kazanmalarını desteklemeyi amaçlayan alan, yüksek güvenlik standartlarına uygun şekilde tasarlandı.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Köyü’nde oyun parkı yenilendi 3

LÖSEV yetkilileri ise çocukların tedavi süreçlerinde moral ve motivasyonun en az tıbbi tedavi kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, yenilenen oyun parkının bu açıdan önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde tamamen ücretsiz tedavi gören lösemi ve kanser hastası çocukların yalnızca sağlık ihtiyaçlarının değil, sosyal ve psikolojik gelişimlerinin de desteklenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Köyü’nde oyun parkı yenilendi 4

LÖSEV, “Umut varsa iyileşme de vardır” mesajıyla tüm kurumları ve gönüllüleri çocukların yaşamlarına dokunan sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye davet etti.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Köyü’nde oyun parkı yenilendi 5

LÖSEV, toplumun farklı kesimlerinden gelen desteklerin lösemi ve kanserle mücadele eden çocukların yaşamlarında kalıcı ve olumlu etkiler yarattığını vurguladı. Vakıf, çocukların sağlık, eğitim ve sosyal gelişimlerine yönelik çalışmalarını sürdürürken, daha fazla kurum ve gönüllünün katkısıyla yüzde 100 başarı hedefine ulaşma yolunda önemli adımlar atılabileceğine dikkat çekti.

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